A Montechiaro d’Asti taglio del nastro per la nuova attività “Magliechiaro”

Riceviamo e pubblichiamo

E…state in Val Rilate, tutti pronti ai nastri di partenza, con l’apertura della nuova attività Magliechiaro (abbigliamento, intimo e lavanderia) che rileva quella esistente dei due punti.

Nuovo look per rivitalizzare il centro del paese dalle idee creatrici di Jennifer, giovane titolare del negozio…inseguendo un sogno..di aprire anche nel tempo del coronavirus.

All’inaugurazione di giovedì pomeriggio, era presente anche il mondo del comitato Palio, in quanto Jennifer è una componente dei musici ed il fidanzato Carlo Calosso, consigliere comunale di minoranza è il responsabile degli sbandieratori, anch’egli esercente di attività di tabaccheria.

Due giovani che hanno scommesso sul futuro commerciale del paese: un diverso rapporto con il target nel tessuto della popolazione di Montechiaro, con l’intento di ritagliarsi uno spazio di nicchia mantenendo un giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

Non ci resta che complimentarsi con Jennifer e fidanzato Carlo, che investono la loro esistenza sul nostro territorio, perchè i giovani sono il futuro del nostro paese…in bocca al lupo!

Ernestino Rebaudengo