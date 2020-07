A Moncalvo un serata benefica con Fondazione Paideia e lo chef Matteo Baronetto

Una serata a fini benefici quella di ieri, giovedì 23 luglio, nella suggestiva struttura di Orsolina28 a Moncalvo, organizzata per sostenere i progetti della Fondazione Paideia rivolti ai bambini con disabilità.

Nel suggestivo spazio dedicato alla formazione, alla danza e alla creazione Del Cambio di Torino e il suo chef Matteo Baronetto hanno offerto alle famiglie con bambini con disabilità, seguite da Paideia, e ai suoi sostenitori, un percorso gastronomico a contatto con la natura. Ad impreziosire la serata anche la partecipazione dei musicisti della Filarmonica TRT.

In queste settimane e fino a inizio agosto, Orsolina28 ospita, in collaborazione e con il supporto della Fondazione Carlo Denegri, 60 famiglie per vivere un’occasione di vacanza e di svago importante, perché giunge dopo il difficile e critico periodo di emergenza sanitaria e i mesi di lockdown.

Il soggiorno ad Orsolina28, con il pernottamento in tende geodetiche dotate di servizi moderni e in grado di garantire il corretto distanziamento, e con le numerose attività quali yoga, pilates e anche l’orticoltura, è stato ideato per fornire un’esperienza condivisa di totale contatto e coinvolgimento con la natura e in tutta sicurezza.

La serata ha permesso di raccogliere fondi per sostenere i progetti della Fondazione Paideia dedicati ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.