Si chiude il ciclo “Vecchie e nuove r-esistenze – 10” con l’incontro al Castello di Cisterna con Gianni Oliva

Si conclude il ciclo di incontri “Vecchie e nuove r-esistenze – 10” promosso dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – Ic di San Damiano d’Asti, Israt, Associazione “Franco Casetta”, Fra production spa, Cantine Povero distr. srl e Aimc di Asti.

Gianni Oliva sarà al Castello di Cisterna d’Asti, sabato 27 giugno 2020 alle ore 18, per presentare “La Guerra fascista. Dalla vigilia all’armistizio, l’Italia nel secondo conflitto mondiale” (Mondadori).

Ne discuterà con Mario Renosio (Israt).

Per l’occasione, dopo la chiusura dovuta al covid19, sarà possibile partecipare all’incontro in presenza al Castello di Cisterna d’Asti.

Infatti, pur conservando la modalità in videoconferenza, l’incontro si terrà in diretta dal giardino del Castello di Cisterna d’Asti.

Saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti in presenza e saranno assicurate tutte le misure di sicurezza.

Gli interessati dovranno compilare, entro e non oltre giovedì 25/6/2020, il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7N3E9BrSm_Hzh6OUxkWz6Cg6KQtmtvcXuGXcyuSYDH_Orlw/viewform

“Si tratta di un appuntamento importante che, chiudendo un ciclo, apre alla speranza per la ripresa degli incontri a settembre. Un modo per ritrovarsi, discutere guardandosi negli occhi e trovare “nuove vicinanze” commentano gli organizzatori.

Per qualsiasi informazione, scrivere a polocittattiva@icsandamiano.it