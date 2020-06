L’Asl di Asti illustra le modalità per recuperare le visite e gli esami sospesi durante l’emergenza

In considerazione del generale processo di progressiva ripresa delle attività, l’Asl At, oltre alle prestazioni in classe U e B che sono sempre state garantite, dal 3 giugno ha avviato un programma di ripresa delle attività per le classi D e P, sospese durante la fase emergenziale.

“L’Azienda – spiega la stessa Asl in una nota stampa – sta facendo ogni sforzo organizzativo per ridurre al minimo il disagio degli utenti e per assicurare la ripresa delle attività delle varie agende, che avverrà in modo e con tempistiche diverse, a seconda delle specialità cliniche, anche con incremento dell’attività ambulatoriale rispetto all’ordinario.”

Si ricorda che non è consentita la presenza di accompagnatori, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche.

L’accesso nelle strutture per usufruire delle prestazioni non sarà consentito se non 15 minuti prima dell’appuntamento previsto.

Inoltre, già nei prossimi giorni, grazie ad un accordo tra l’Asl At e il C.D.C. di Asti, sarà possibile riprendere ad eseguire con prenotazione alcune prestazioni che non è stato possibile erogare durante il periodo dell’emergenza COVID 19.

L’utente sarà pertanto contattato proponendo un appuntamento; in caso di rinuncia da parte del cittadino la prenotazione originaria verrà cancellata.

Sempre per motivi di sicurezza, non sarà più possibile erogare in accesso diretto presso la sede ospedaliera l’elettrocardiogramma, che sarà garantito con prenotazione effettuata su agende C.D.C. dedicate all’Asl At. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite CUP telefonico al numero 0141486111.

Ove possibile, ed in particolare per i pazienti con patologie croniche o malattie rare con possibilità di valutazione dei referti, viene inoltre potenziato il consulto telefonico.