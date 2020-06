Asti, ripartono i mercati senza presidio e varchi in entrate e in uscita

Un nuovo passo verso una quasi normalità ad Asti a partire dalla settimana che sta per iniziare.

Il sindaco Rasero, infatti, ha firmato l’ordinanza sindacale che riguarda i mercati, sia quello unificato del mercoledì e sabato, sia quelli rionali, in cui vengono eliminati i varchi in entrata e in uscita e il presidio.

E’ stato constatato come l’andamento degli afflussi registrato in queste settimane, unitamente alle misure logistico organizzative adottate, abbiano consentito di verificare l’assenza di assembramenti ed un soddisfacente rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, a cui si aggiunge un atteggiamento consapevole da parte dei fruitori dei mercati, anche con la concreta adozione di condotte rispettose delle misure precauzionali vigenti.

Dato atto inoltre del positivo evolversi della situazione epidemiologica in atto, così come tra l’altro testimoniato dalla ripresa della mobilità interregionale a far data da mercoledì 3 giugno 2020 e considerato pertanto di poter complessivamente disciplinare un ritorno alle più tradizionali e consuete modalità di svolgimento delle attività su area pubblica, sia relativamente alla frequenza dei mercati rionali e di piazza Catena, sia con riguardo alla collocazione dei banchi sul Mercato Unificato Bisettimanale da lunedì 8 giugno 2020 non saranno più previsti i varchi di entrata e uscita ai mercati rionali ed al mercato di piazza Catena, né il loro presidio al fine del contingentamento degli accessi.

Inoltre, sempre da lunedì 8 giugno 2020 lo svolgimento delle attività di vendita nei mercati rionali e di piazza Catena si effettuerà, secondo le consuete modalità e frequenza, nelle tradizionali giornate, ma nel rispetto degli orari riportati nella tabella sotto. Rimangono ferme le attuali collocazioni dei banchi del mercato rionale di via Gozzano, quest’ultimo sarà, in questa fase transitoria, limitato alla vendita dei soli generi alimentari.

Da mercoledì 10 giugno 2020:

gli operatori del Mercato Unificato Bisettimanale si posizioneranno sui consueti posteggi in concessione, fatta eccezione per gli assegnatari dei posteggi di piazza Libertà n. 22 e 17 che, in questa fase transitoria, si collocheranno rispettivamente sul posteggio n. 6 (spalle monumento Alpini) e sul posteggio antistante mercato coperto, già usualmente utilizzato dallo stesso operatore nel periodo di allestimento delle strutture del Palio di Asti;

riprenderanno le operazioni di spunta;

non saranno più previsti i varchi di entrata e uscita presso il settore ortofrutta dell’area mercatale di piazza Campo del Palio, né il loro presidio al fine del contingentamento degli accessi;

è consentita la parziale ripresa della vendita di beni usati esclusivamente – in questa fase transitoria – per gli assegnatari di posteggio.

Le aree del Mercato Unificato bisettimanale (Piazze Alfieri, Libertà e Campo del Palio) dovranno essere liberate entro le ore 16.30. Rimane fermo che gli operatori del settore ortofrutta di piazza Campo del Palio devono obbligatoriamente lasciare libero il proprio posteggio entro le ore 15.00.

Per gli avventori che accedono alle aree mercatali di cui sopra è obbligatorio l’uso delle mascherine.

L’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni a carico di tutti i commercianti su area pubblica presso i mercati:

a) occupare il posteggio assegnato in concessione e secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. Gli operatori in spunta si atterranno alle indicazioni della Polizia Municipale;

b) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

c) è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

d) messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;

e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

f) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

g) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mai prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

h) in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

i) vigilanza circa il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti in coda;

j) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

k) gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

l) l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

m) si richiama l’osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014.

La ripresa dell’attività di vendita dei beni usati per gli operatori in spunta sarà stabilita, fatte le opportune valutazioni, con provvedimento gestionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Analogamente si procederà, al termine della fase transitoria, per la definitiva collocazione degli assegnatari dei posteggi di piazza Libertà n. 22 e 17.