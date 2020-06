Asti, Fratelli d’Italia in piazza “per manifestare il dissenso degli italiani”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Martedì 2 giugno alle ore 11,00 saremo in Piazza Italia ad Asti, con i nostri amministratori locali per manifestare il grande dissenso degli Italiani. Vogliamo fare sentire la voce delle famiglie, dei lavoratori, delle partite IVA, dei professionisti, dei pensionati e delle imprese, che stanchi delle promesse di questo governo chiedono con urgenza misure concrete x affrontare la crisi economica causata dall’epidemia del COVID 19, sarà anche l’occasione per dare voce a chi è stato dimenticato da questo governo.

Questa emergenza ha fatto emergere agli occhi di tutti che oggi abbiamo il peggiore governo nel momento peggiore della nostra storia contemporanea :penso ad un governo che bisticcio per acceparrarsi le 400 nomine statali, ad un ministro della giustizia che libera 400 boss mafiosi, ad una ministra che minacciando le dimissioni ottiene di aprire la strada alla cittadinanza di ‪600.000‬ clandestini, allo sconcerto per gli scandali di sostanza e di forma che investono la magistratura ed il Consiglio Superiore della Magistratura e non per ultima, la genuflessione continua nei confronti della Commissione europea che ci pone ancora di più schiavi e servi di interessi finanziari speculativi sovranazionali che non ci appartengono, quando invece avremmo dovuto fare capire che senza l’Italia l’Europa cesserebbe di esistere, che senza noi e l’Inghilterra rimarrebbero solo Germania, Francia ed i loro stati vassalli.

Per questo chiediamo anche a questo governo di andare a casa affinché gli italiani si possano liberare da questo regime scegliendo il futuro che meritano attraverso elezioni immediate.”

Federazione Provinciale

FRATELLI D’ITALIA Asti