Angela Quaglia interroga il sindaco sul crollo degli ossari al cimitero di Asti

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti,

avendo segnalato, nei mesi scorsi, le condizioni di estremo degrado in cui versavano i loculi del triangolo sinistro del cimitero ( ossari ecc,) e avendo avuto notizia che recentemente i loculi sono crollati portando con sé, insieme a cemento e mattoni, anche ossa e crani di persone ivi sepolte;

considerando che il problema non era nuovo e che erano stati promessi interventi immediati a pochi mesi dall’elezione di questa Amministrazione;

considerato inoltre che la zona delle sepolture era stata successivamente “protetta” e “transennata” con i classici nastri di cantiere, il che faceva presupporre l’imminente inizio dei lavori;

considerato altresì che nulla è stato comunicato ufficialmente e che ad oggi tutto il triangolo sinistro del cimitero è transennato e i lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle sepolture non è ancora iniziato,

considerato infine che essendo transennata tutta la zona del triangolo sinistro, si impedisce di fatto l’accesso anche alle persone che, dopo mesi di lockdown, non possono più accedere alle tombe dei propri cari poste nell’area indicata;

INTERROGA URGENTEMENTE la S.V.

per sapere:

1) quali sono le cause del crollo;

2) quando è avvenuto;

3) se sono stati informati i parenti delle persone ivi sepolte;

4) per quale ragione ancora oggi ci siano i teli verdi a coprire i cumuli di macerie e, presumibilmente, di ossa umane;

5) quando inizieranno i lavori;

6) quale cifra è stata stanziata per l’intervento;

7) se non si ritenga, per umana pietà, di collocare (anche provvisoriamente altrove) i resti delle persone ivi sepolte.

Si richiede risposta scritta.

Angela Quaglia