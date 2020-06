Agliano Terme, inaugurata TermEbike per visitare in modo salutare le colline dell’Unesco

Domenica 14 giugno è stata inaugurata, TermEbike, una nuova attività commerciale sita ad Agliano Terme, il titolare Alessandro Reggio invita tutti gli appassionati e non del cicloturismo a scappare dagli assembramenti cittadini e a godersi una gita con le ebike di ultima generazione da lui proposte, per visitare in modo salutare e all’insegna della sicurezza le nostre magnifiche colline patrimonio UNESCO.

“Tutti gli operatori di Agliano che orbitano nel settore turistico hanno incominciato la fase di ripartenza pronendo offerte turistiche molto interessanti garantendo tutte le prescrizioni di sicurezza che il periodo richiede. Avere imprenditori che aprono in questo momento attività per aumentare l’offerta ai turisti che scelogono Agliano Terme è motivo di orgoglio ed un segno di grande fiducia per il futuro” dichiara il Sindaco di Agliano Marco Biglia.