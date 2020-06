Ad Alba: “Torno al ristorante, sicuro!”

Prosegue la collaborazione tra Banca d’Alba, A.C.A. e Comune di Alba in questo momento particolare per il territorio.

Dopo l’accordo di sostegno ai commercianti all’inizio dell’emergenza sanitaria e le iniziative per la riapertura dei negozi al dettaglio, è la volta dei ristoranti.

“Torno al ristorante, sicuro!” è il claim pronunciato, nella nuova campagna pubblicitaria, da Federico Francesco Ferrero; medico nutrizionista, vincitore della terza edizione del seguitissimo programma televisivo Masterchef Italia e foodteller (narratore di cibo).

Federico Francesco Ferrero è il testimonial autorevole che invita le persone a tornare nei ristoranti delle Langhe e del Roero.

Nella sua doppia veste di medico e critico gastronomico molto esigente, come si evince nella sua rubrica “Doctor Chef” su La Stampa, Ferrero si sente doppiamente “sicuro” di trovare nei ristoranti della nostra zona la qualità di sempre e il rispetto delle norme a livello sanitario, sulla base della serietà che riconosce da sempre nella gente di questo territorio.

La campagna è partita a livello locale ma ora, con l’apertura delle frontiere regionali, assumerà un carattere nazionale sia sulla carta stampata che sul web.

Il Direttore Generale di Banca d’Alba, Riccardo Corino: “I ristoranti di Alba, Langhe e Roero sono apprezzati per il legame tra l’alta qualità delle materie prime e la professionalità dei ristoratori, un connubio che ha determinato il successo mondiale della nostra cucina. La ristorazione rappresenta il miglio conclusivo di una filiera che coinvolge diversi attori, non solo nel settore turistico, per questo sarà il volano della ripartenza e della ripresa dell’economia locale. La piacevole esperienza di un pranzo o di una cena è il ricordo che si porta a casa al ritorno da una vacanza, e diventa un’ottima referenza per tutto il territorio.”

Il Direttore dell’Associazione Commercianti Albesi, Fabrizio Pace: “La sinergia con Banca d’Alba e con il Comune di Alba prosegue nel segno di azioni incisive ed immediatamente efficaci per sostenere le imprese del territorio. Con questa campagna promozionale vogliamo ribadire che la nostra rinomata ristorazione resta un punto fermo della nostra offerta turistica e che la qualità e l’eccellenza attendono a braccia aperte il pubblico che vorrà ritornare, pur con prudente gradualità e nel rispetto delle regole, ad assaporare una delle cucine migliori del mondo”.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo: “Siamo felici di condividere questa iniziativa con Banca d’Alba e A.C.A.. La convivialità attorno a una tavola imbandita con le nostre eccellenze enogastronomiche è stata sempre una parte importante della nostra quotidianità e del nostro modo di essere comunità. Una delle abitudini di cui ora possiamo riappropriarci sapendo di poter contare non solo sulla qualità dei nostri ristoranti, ma anche sulla serietà dei tanti professionisti di Langhe e Roero che lavorano in questo comparto”.

A questo link il video del dialogo di Federico Francesco Ferrero con Laura Della Valle: https://vimeo.com/422810816