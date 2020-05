Uncem: norme confuse sulle sanificazioni dei parchi gioco

“Occorrono urgenti chiarimenti in merito alla necessità di sanificazione delle aree verdi adibiti ad area giochi per bambini. I parchi gioco sono fondamentali per gli under 10 in questa fase, per passare tempo all’aria aperta, svagarsi e divertirsi dopo il periodo di lockdown. Ma i parchi gioco rischiano di rimanere chiusi in troppi Comuni. Perché l’obbligo di sanificarli è troppo gravoso per i Comuni, grandi e piccoli che siano. Non è chiaro chi lo debba fare, quali siano le modalità, le responsabilità individuali e di conseguenza i costi, oltre a chi controlla. Troppi rischi. Una situazione complessa e assurda che Uncem ha denunciato al Ministero dell’Interno e al Ministro della Famiglia chiedendo chiarimenti. Anche perché, senza chiarezza, i parchi gioco restano chiusi, a danno dei bambini e delle intere comunità, ma anche dei Sindaci, assediati in queste ore dalle richieste di utilizzo. Domande che, senza chiarimenti, non possono essere esaudite. La responsabilità dell’Ente locale, degli Amministratori pubblici è troppo forte e deve avere una cornice chiara di azione, di regole e di obiettivi. Oltre che le risorse per l’efficacia di queste necessità riferite in particolare ai parchi gioco pubblici”.

Lo afferma il Presidente Uncem, Marco Bussone.