Rasero: “Troppi assembramenti nel week end, non escludo che prenderò provvedimenti per evitarli”

Dopo il primo fine settimana di riapertura, ritorna la diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

E proprio di quanto accaduto nel fine settimana ha parlato il primo cittadino che, dopo aver evidenziato come la riapertura del mercato anche ai generi non alimentari sia andata molto bene, ha espresso la sua preoccupazione per quanto visto tra il tardo pomeriggio e la serata con troppi assembramenti in centro.

Pur comprendendo la voglia della gente di ritrovare la normalità dopo i tre mesi di chiusure, Rasero ha dichiarato: “non escludo di prendere provvedimenti affinchè queste cose non accadano più. E ringrazio anche il Ministro delle Difesa che non ha scelto Asti tra le città su cui far passare le Frecce Tricolori, visto quello che è successo a Torino.”