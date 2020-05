“Orizzonti Sonori” un progetto per riscoprire i suoni dei nostri territori UNESCO

“In questi giorni di isolamento ci siamo resi conto di come il “paesaggio sonoro” intorno a noi sia cambiato di colpo, da un giorno all’altro.

Anche a prescindere dall’emergenza sanitaria, i suoni che accompagnano le nostre giornate oggi sono decisamente diversi di quelli che si ascoltavano l’anno scorso o cinque o dieci anni fa.

Questo evento straordinario ci ha fatto riflettere e abbiamo pensato che sarebbe interessante riflettere collettivamente sul paesaggio sonoro in cui siamo immersi e al quale non dedichiamo molta attenzione“.

Nasce da questa considerazione il progetto “Orizzonti sonori” ideato dal Club per l’UNESCO di Asti, dall’Associazione “Club di Canelli produttori di bellezza”, dal Centro per l’UNESCO di Torino e appoggiato, al momento, da Lions Canelli e Nizza, Croce Rossa Comitato di Canelli, A.S.T.R.O. ODV e altre associazioni.

Partecipare è facile. E’ sufficiente mettersi in ascolto dei suoni che ci circondano in qualsiasi momento del giorno e della notte, registrarli e aggiungere poche informazioni ed eventualmente un commento sulle emozioni e sensazioni provate.

Chi vorrà potrà tornare nello stesso posto alla stessa ora tra un mese, tra sei mesi, un anno e fare una nuova registrazione per testimoniarne il cambiamento avvenuto.

“Cosa ricordiamo di un luogo, di un paesaggio? L’immagine sicuramente. Ma ci sono anche suoni, profumi, sensazioni tattili (il caldo, la brezza) e sapori. Tutti e cinque i sensi e non solo la vista ci mettono in relazione con l’ambiente che ci circonda, che qualche volta è naturale e il più delle volte artificiale.

Oltre ad essere divertente e interessante, registrare i “paesaggi sonori” rende coscienti dei luoghi in cui viviamo, e fa riflettere su temi importanti come il nostro essere sulla terra, sia oggi, in tempo di isolamento sanitario, sia nei periodi “normaliù”.

Appena sarà attiva la pagina Facebook si potranno ascoltare i paesaggi sonori, vedere le immagini e leggere i commenti” afferma il CLUB per l’UNESCO di Asti.

Di seguito le domande e le risposte sul progetto:

Quali strumenti usare?

Semplice, oggi tutti possediamo un telefono cellulare che è dotato di un ottimo registratore, quindi usiamo quello.

Quando farlo?

In qualsiasi momento del giorno o della notte, che ci sia un suono che ci attrae o che non ci sia un suono dominante ma solo “rumore di fondo” (questo “rumore” facilmente è ricchissimo di componenti: uccellini, un cane in lontananza, il suono di una campana, voci in lontananza, un’automobile solitaria, un’ambulanza ecc.).

Quanto deve durare la registrazione?

Non servono lunghe registrazioni, 30 secondi, un minuto al massimo, a meno che non si stia ascoltando un evento che pensiamo sia importante registrare per l’intera sua durata).

Bisogna aggiungere una fotografia?

Sì, scattate anche una fotografia del luogo dove avete fatto la registrazione e inviatela insieme alla registrazione. Inoltre per ogni registrazione indicare: autore, luogo, data, ora.

Serviranno per fare una mappa degli orizzonti sonori. Chi vuole può anche aggiungere un messaggio scritto o vocale con poche parole per descrivere il luogo o lo stato d’animo o le emozioni provate durante la registrazione.

Cosa bisogna fare dopo la registrazione?

Manifestate la vostra adesione inviando una e-mail a orizzonti.sonori@outlook.it e vi sarà comunicato dove mandare audio, foto e dati con il mezzo che preferite (E-mail, WhatsApp, Messenger o Telegram).