Mascherine per i bambini in dono dall’Amministrazione di Castelnuovo Belbo

L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo ha pensato di dare in omaggio una mascherina colorata a tutti i bambini del paese dai 6 ai 14 anni. Domani nella buca delle lettere delle famiglie con bambini di quella fascia di età arriverà una mascherina accompagnata da questa lettera:

Ecco la tua mascherina!!

Carissimo,

Castelnuovo Belbo, 29.05.2020

ti comunico che abbiamo pensato, come Amministrazione comunale, di farti questo regalo per uscire quest’estate in sicurezza. Una mascherina per te di color fantasia, in tessuto lavabile, che potrai usare anche a settembre se ne sarà previsto l’utilizzo con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Mascherina Confort Pediatrica lavabile con elastico. Grazie al tessuto tecnico, utilizzato per la parte a contatto con il viso, risulta più confortevole e fresca. Sarà più “piacevole” indossarla durante la stagione calda. Questo prodotto NON è monouso, si può lavare e riutilizzare. Parte Esterna: Cotone 100% gabardine (gufi, libellule, dentini, zampette, forato giallo (cotone 50% -poliestere 50%), lavabile e riutilizzabile con elastico. Parte Interna: poliestere multibava 48%, poliestere 20%, coolmax® 26%, filato tecnico elastico 6%

Grazie ragazzi, fatene un uso consapevole. L’amministrazione comunale vi augura una BUONA ESTATE.

Il Sindaco

Aldo Allineri