Emergenza Covid-19: consegnata al Sindaco la proposta del gruppo consiliare Rasero

Questa mattina, in piazza San Secondo, i consiglieri Gianbattista Filippone, Elisabetta Lombardi, Francesca Ragusa ed Ivo Valleri, appartenenti al gruppo consiliare Maurizio Rasero Sindaco, hanno consegnato al Primo Cittadino una proposta per affrontare e superare le difficoltà dell’emergenza sanitaria ed economica vissuta in questi mesi dalla comunità astigiana.

Il Sindaco Rasero nell’apprezzare questa iniziativa ha ricordato che inizialmente era necessario occuparsi delle emergenze, soprattutto quelle alimentari, ed ora è il momento di sostenere l’economia astigiana attraverso un concreto aiuto di tutti i settori coinvolti; a breve verranno formulate proposte che sono al vaglio anche per il mondo della cultura e dello sport.