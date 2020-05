COVID 19: al CPIA gli esami ECDL si fanno online

La scuola italiana al tempo del COVID 19 si è dovuta reinventare e ha dovuto sfruttare potenzialità, strumenti che già in qualche modo utilizzava, ma che con la crisi sono diventate una nuova sfida e l’unico modo di continuare a fornire istruzione.

In questa fase in cui è necessario limitare il più possibile i contatti fisici con l’esterno, c’è un’altra importante novità: al CPIA 1 ASTI si potranno svolgere gli esami ECDL da remoto.

Il Centro per l’Istruzione degli adulti è diventato TEST CENTER E.C.D.L. il 9 di gennaio 2017 ed è accreditato come sede d’esame associata a SKILL on LINE.

L’E.C.D.L è l’European Computer Driving Licence, la patente europea del computer, nel 2020 è diventata l’International Certification of Digital Literacy, Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale adottando l’appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei.

E’ un attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche a diversi livelli di specializzazione, riconosciuto a livello internazionale.

In Italia, l’ICDL/ECDL ha ormai un’ampia diffusione ed è riconosciuta nel mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione, ma anche nelle aziende. In ambito scolastico, permette il riconoscimento di crediti formativi.

L’ICDL/ECDL si ottiene mediante il superamento di moduli di esami, il cui contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus, un documento ufficiale che descrive il programma per conseguire la certificazione e viene regolarmente aggiornato.

Il responsabile dell’attuazione del programma italiano dell’ICDL/ECDL è l’AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. L’ente, facendo parte dell’organismo internazionale ECDL Foundation, accredita i test center, approva i materiali formativi e rilascia gli attestati.

In questa situazione di Emergenza, AICA si è attrezzata in modo che gli esami possano essere sostenuti anche in remoto, senza doversi recare presso le sedi d’esame.

Il CPIA 1 di Asti è uno dei Test Center dove si possono svolgere gli esami ECDL/ICDL e aderisce alla nuova importante e innovativa iniziativa di AICA ed è già tornato regolarmente a funzionare come TEST CENTER.

Il Centro Provinciale di Istruzione per adulti è sede d’esame ed ha un laboratorio attrezzato per mettere a disposizione dei candidati postazioni desktop per svolgere l’esame in modalità remota.

Inoltre la scuola per adulti fornisce corsi online di preparazione all’esame ECDL, che in questo periodo di distanziamento sociale risultano utili per poter proseguire la propria preparazione.

Gli esami si svolgeranno secondo un protocollo fornito in remoto da AICA.

La prima data utile in cui si svolgeranno gli esami sarà mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 17:00.

Per informazioni e iscrizioni www.cpia1asti.edu.it sezione ECDL (https://cpia1asti.edu.it/nuova-ecdl/). Attraverso il portale ci si può iscrivere, seguendo le istruzioni. Per dubbi si può contattare il CPIA attraverso gli indirizzi email presenti sul sito.

Come diceva Albert Einstein: “È nella crisi che sorge l’ inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.”, in questa crisi mondiale il CPIA di Asti vuole attraverso il suo piccolo contributo aiutare gli adulti a vivere questo tempo senza perdere occasioni per il proprio futuro personale e lavorativo.