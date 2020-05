Con V-Talk studenti e docenti del Liceo Vercelli di Asti a tu per tu con tanti ospiti

Da un’idea di alcuni studenti del liceo scientifico Vercelli di Asti è nato V-Talk, un mini ciclo di dirette settimanali nelle quali si trattano temi di attualità, musica, scienze, sport e filosofia, con un personaggio di rilievo pronto a confrontarsi con un docente e un allievo dell’istituto a fare da raccordo con la platea virtuale dei partecipanti, in modo da rappresentare punti di vista differenti e favorire confronto e dibattito.

“Un modo per far sentire ai ragazzi, ma anche a chiunque fosse interessato, che la scuola è vicina – commenta Matteo Campagnoli, uno dei promotori dell’iniziativa – sempre pronta ad aggiornarsi e riproporsi grazie a nuove vie di comunicazione, trasmettendo nuovi stimoli, idee, competenze che talvolta non riesce a sviluppare completamente”. L’auspicio è che V-Talk, dopo i primi passi sperimentali, possa diventare un punto di riferimento settimanale durante questo periodo di convivenza con il lockdown, e non solo.

Si parte nel pomeriggio di domani, 14 maggio, alle 18, con il cantautore e Youtuber astigiano, Andrea Cerrato, sotto il coordinamento della professoressa del Liceo, Giulia Saddemi. Mercoledì 20 maggio, alle 18, sarà la volta di Alice Franco, ex nuotatrice astigiana della nazionale Italiana e bronzo in Cina ai Mondiali 2011, in una chiacchierata con il professor Fabrizio Baracco. Mercoledì 27 maggio alle 18, Vtalk incontra il professor Giuseppe Girgenti, filosofo e docente dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano.

Ogni incontro sarà svolto in diretta Instagram e Facebook. Le conferenze verranno registrate e rese gratuitamente disponibili, a chi non potesse seguire la diretta, come podcast su Apple Podcast o Spotify Podcast. I moderatori saranno uno studente ed un professore.

L’iniziativa è aperta anche a tutte le scuole Astigiane in segno di solidarietà e collaborazione reciproca.