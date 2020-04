Rasero: “Via alla Fase 2 ma tempo e strumenti dal Governo per prepararci”

Punto stampa del sindaco incentrato sulla fase 2: “Ripartire con sicurezza, gradualità e certezza è possibile, ma il governo ci deve dare gli strumenti per far fronte a questa nuova fase – ha detto Rasero – partendo da risorse finanziarie che serviranno a far fronte al calo drammatico delle entrate nei bilanci comunali, del rifinanziamento dei buoni pasto è di un aiuto alle attività ricettive, di vendita al dettaglio e di ristorazione che più di altri hanno sofferto questa crisi’.

La prossima settimana gli infermieri dell’esercito saranno presenti anche in alcune RSA dell’astigiano per portare avanti l’opera di sanificazione: nel frattempo dovrebbe arrivare luce verde per trovare una trentina di posti nel complesso della clinica San Giuseppe, in maniera tale da alleviare l’occupazione dell’ospedale. Ospedale che è una fase di attenzione ma non critica: ci sono posti letto liberi infatti sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari.