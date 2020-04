Attualità

Poste Italiane: nella Provincia di Asti riaprono 3 Uffici Postali

Si tratta degli Uffici Postali di Callianetto, Costigliole d'Asti Ferrovia, Serravalle. Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili