Poste e uffici nei piccoli comuni: da oggi maggiori aperture per il pagamento delle pensioni

Come concordato un mese fa, Poste riapre da oggi, lunedì 27 aprile, uffici parzialmente chiusi e aumenta gli orari in molte sedi.

Sul sito, a questo link https://www.poste.it/cerca-up-pensione/index.html, tutti i dettagli e gli orari ciascun Comune.

Uncem aveva avuto rassicurazione da Poste che tutti gli uffici limitatamente chiusi, per uno o più giorni la settimana per l’emergenza sanitaria, sarebbero stati riattivati al più presto. Così è stato, così sarà da domani in particolare in occasione del pagamento delle pensioni. Positivo anche l’impegno dei Carabinieri per la consegna, a chi ne fa richiesta, a domicilio delle pensioni.

Uncem rafforza la collaborazione con Poste e definisce nuovi servizi che potranno essere attivati nei Comuni. Come quelli per l’accredito dei buoni spesa per i cittadini, che gli Enti locali possono attivare con Poste Italiane. Si concretizza ulteriormente il patto della Nuvola, fatto con i 3500 Sindaci d’Italia a Roma nel 2018 e nel 2019.