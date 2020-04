Riceviamo e pubblichiamo integralmente il ringraziamento dell’Associazione di Protezione Civile PROGEO Asti alla Ferrero di Alba

“L’associazione di Protezione Civile Geometri Asti, che in questo periodo di emergenza è impegnata sul nostro territorio nella distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione alle strutture assistenziali, ha ricevuto in dono dalla Ferrero di Alba una fornitura di uova pasquali. Il pensiero dei volontari è andato subito ai bambini meno fortunati della nostra Città, che a causa dell’emergenza virale da quasi due mesi vivono praticamente reclusi in casa.

Ha quindi deciso di donare le uova a due associazioni astigiane che operano con i minori: la comunità “Il Mago di Oz”, con sede in via Scotti, che accoglie minori vittime di violenza ed abusi, e l’AMA – Associazione Missione Autismo, sita in via Monti, che si occupa di bambini disabili e con autismo.

Con questo gesto i volontari dell’associazione Pro.Geo Asti vogliono anche augurare a tutti i Cittadini astigiani una Serena Pasqua.“