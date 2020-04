Celebrazione speciale ad Agliano per la Festa della Liberazione

Anche Agliano si è unito alle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

Oltre alla poesia “Una sera di sole” recitata di fronte al monumento ai caduti vi è stata la preghiera di Don Severino, la deposizione della corona e la realizzazione di un video dove i bambini che, con i loro disegni, rispondono alla domanda “Che cos’è per me la libertà?”

Il Sindaco sui canali social ha ringraziato le forze dell’ordine, le associazioni, i bambini, i genitori e le famiglie. Oltre a riservare un ringraziamento particolare alle maestre della scuola primaria di Agliano Terme che hanno aderito al progetto e raccolto i disegni.