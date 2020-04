La Biblioteca Astense Giorgio Faletti comunica che “Dato il protrarsi dell’emergenza sanitaria che non permette di organizzare la manifestazione nel consueto periodo di inizio giugno, l’edizione 2020 del festival Passepartout si terrà dal 3 all’11 ottobre al Palco 19 di Asti, in via Ospedale 19. Il calendario degli appuntamenti verrà annunciato appena possibile.”