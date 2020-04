Asti, nasce “A scuola con anita” la raccolta fondi per comprare materiale didattico

“A scuola con Anita”. Donate futuro. Donate per la scuola.”

Perché in un momento in cui bisogna stare lontani fisicamente ma desideriamo essere vicini. Vicini alle famiglie, ai bambini ed ai ragazzi. Vicini alla scuola che in questo particolarissimo momento storico si è trovata a doversi misurare con nuove metodologie e strumenti dimostrando ancora una volta i valori che animano l’istruzione: il senso di comunità, di inclusione e di appartenenza.

Per garantire a tutti la possibilità di partecipare al percorso scolastico, la Onlus “Anita e i suoi fratelli”, in linea con i propri obiettivi, da sempre rivolti al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Patrocinio del Comune di Asti, ha dato vita al progetto “A scuola con Anita”, una raccolta fondi per l’acquisto di materiale didattico, attrezzature informatiche e multimediali in supporto alle famiglie in difficoltà economica con figli in età scolare per le classi di scuola primaria e secondaria, ossia elementari e medie, e per sostenere specifiche iniziative su richiesta degli istituti scolastici della città di Asti.

E’ sempre più evidente come l’altra faccia della medaglia Coronavirus sia il disagio economico e le diseguaglianze sociali che si amplificano non fanno che rendere maggiormente difficoltosa la ripresa, anche della scuola. La disponibilità di materiali specifici, quali zaini, penne e colori, quaderni, libri di testo per il percorso delle medie, fino ai supporti informatici, è un tema sempre più presente e di interesse per l’intera comunità.

“Ecco perché vogliamo credere che la solidarietà passi anche da qui, dai banchi di una scuola che deve essere fruibile a chiunque in quanto diritto e dovere assoluto di ciascun bambino.”

A partire dal 30 aprile sarà possibile fare donazioni sul codice IBAN di “Anita e i suoi fratelli” Onlus riportando la causale “erogazione liberale per progetto A scuola con Anita” e l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale su indicazione e richiesta dei singoli istituti scolastici che raccoglieranno le necessità delle famiglie e forniranno l’elenco alla Onlus. Pagina facebook: https://www.facebook.com/anitaeisuoifratelli/

Per coloro che desiderassero supportare il progetto, è possibile effettuare un versamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

ANITA E I SUOI FRATELLI ONLUS: Codice IBAN IT10N0608510300000000035900 -CR ASTI, ag. 8 Piazza Roma Asti- Riportando la causale “erogazione liberale progetto A scuola con Anita” e godranno di detraibilità fiscale ai sensi dell’art. 15, c.1., lett. i-bis DPR 917/86.

A tale scopo si richiede A TUTTI l’invio dei propri dati personali all’indirizzo anitaeisuoifratelli@gmail.com per l’emissione della ricevuta.