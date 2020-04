A Buttigliera d’Asti il Sindaco ricorda: “Non invitate parenti e amici a casa per Pasqua”

Il Comune di Buttigliera d’Asti è pronto per avviare la distribuzione delle mascherine e pasta che inizierà nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, passando casa per casa e dandone una per famiglia, a cura dei volontari delle associazioni, a cui va un grazie dall’amministrazione.

La pasta avanzata o non ritirata verrà data alla Caritas che in questi giorni sta facendo una graditissima raccolta alimentare nei negozi del paese. “Ricordo che in Comune è possibile ritirare le mascherine in segreteria-anagrafe. Sono arrivate ulteriori 200 mascherine, dono del Lions Club di Castelnuovo don Bosco, che ringrazio.” spiega il Sindaco, Guido Fausone agli abitanti.

“I sacchetti dell’immondizia sono sempre disponibili, alla finestra della segreteria. – prosegue il primo cittadino – Per i buoni di solidarietà invece stiamo raccogliendo le domande e nei prossimi giorni inizieremo la distribuzione contattando direttamente le persone interessate per il ritiro. Chi vuole presentare richiesta trova il modulo sul sito del Comune.”

E aggiunge un monito per tutti: “Pasqua si avvicina… vi ricordo che sono vietati gli assembramenti, quindi A PASQUA E PASQUETTA NON INVITATE I PARENTI E AMICI A CASA! Si vanificherebbe lo sforzo di questi giorni, mettendo a rischio le persone più care. Le forze dell’ordine aumenteranno i controlli in questi giorni. Auguro a tutti una buona Pasqua, alternativa!”