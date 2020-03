Stop alle bufale: Asti non diventerà zona rossa

“Non sono previste al momento né nell’immediato futuro ulteriori misure restrittive tale da creare una zona rossa ad Asti”. Il sindaco Maurizio Rasero smentisce categoricamente tutte illazioni che stanno circolando in questi momenti sui gruppi WhatsApp.

Illazioni senza fondamento, che, purtroppo circolano in maniera incontrollata in questi giorni difficili.

Il nostro invito a tutti voi e quello di agire responsabilmente e non diffondere notizie non verificate che potrebbero ulteriormente diffondere il panico. Vi invitiamo quindi ad informarvi solo su fonti attendibili: le testate giornalistiche, come la nostra, sono in costante contatto con le autorità e verificano ogni singola notizia prima di pubblicarla.