Iscrizioni online per il Campeggio di Roccaverano: ecco le date e le modalità

Domenica 15 marzo alle ore 15 presso il Salone Consiliare della Provincia di Asti era stata programmata la presentazione delle attività del 41° Campeggio di Roccaverano di proprietà di questo Ente.

A seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 la Provincia sospende l’evento di presentazione per evitare l’affollamento di persone, con l’intendimento di poter riprogrammare quanto prima un’altra giornata informativa.

E’ stata inoltre sospesa l’attività di sportello degli operatori presso la Provincia di Asti – Ufficio Campeggio di Roccaverano – rimanendo a disposizione per singoli appuntamenti concordati con gli utenti e la Responsabile che gestisce il Campeggio.

E’ stata predisposta la modalità online per ottemperare alle disposizioni vigenti, nel frattempo sarà possibile telefonare, già a partire dal 15 marzo fino alla normalizzazione dell’emergenza da Coronavirus, ai seguenti numeri di telefono 3896443479 – 3471367240 per acquisire informazioni sui turni e modalità di iscrizione.

Ecco come bisogna procedere:

• coloro che desiderano iscriversi usufruendo dello sconto del 10%: a partire dalle ore 15 del giorno 15 marzo e fino alle ore 23.59 del giorno 18 marzo si può effettuare l’iscrizione online inviando esclusivamente una mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori.

L’ufficio provvederà ad inviare la domanda di partecipazione in base al turno scelto ed entro il 23 marzo l’interessato dovrà far pervenire la ricevuta del bonifico di pagamento, unitamente alla domanda di iscrizione debitamente compilata (pena decadenza del posto pre-assegnato) versando l’acconto di € 100 sul seguente IBAN: IT 44 F060 8510 3010 0000 0052 413;

• coloro che si iscriveranno dopo il 18 marzo p.v.: dovranno inviare esclusivamente una mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori.

In questo caso non si applicherà lo sconto del 10% previsto nel punto sopra.

Si precisa inoltre che, in caso di annullamento di qualche turno, l’acconto verrà prontamente restituito.