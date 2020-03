Iniziata a Moncalvo la distribuzione di mascherine per chi tutti i giorni “è in trincea contro il coronavirus”

I Comuni di Moncalvo, Casale e Trino, come “capitali” del Distretto Sanitario di Casale Monferrato, per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, hanno deciso di portare avanti una campagna solidale di raccolta fondi con la quale comprare dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e, più in generale, per chi sul territorio è impiegato in prima linea contro il Covid19. Un’iniziativa che va al di là dei doveri delle singole amministrazioni, e che pone il distretto a cavallo delle province di Asti e Alessandria come primo territorio a livello nazionale ad intraprendere un’azione del genere.

E la risposta della popolazione non si è fatta attendere: in una settimana sono stati raccolti 155 mila euro con cui è già stata acquistata una prima tranche di mascherine FFP2, che, insieme alle FFP3, sono quelle da utilizzare per chi ha un’esposizione forte. Insieme a questo tipo, sono state anche acquistate mascherine chirurgiche che, anche se meno protettive, vengono date ai commercianti, come forma di tutela.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, a Moncalvo il sindaco Christian Orecchia, il vicesindaco Andrea Giroldo, insieme al Consigliere Piero Vernagallo, hanno provveduto a consegnare la prima tranche di dispositivi alla Casa di Riposo, Carabinieri, ASL, Croce Rossa, Medici di base e la guardia medica. E la settimana prossima è in arrivo un secondo carico di mascherine.

“Garantire la sicurezza di chi lavora in prima linea è fondamentale” commenta così l’iniziativa Christian Orecchia, Sindaco di Moncalvo che ribadisce un altro concetto indispensabile in questo momento: “La popolazione deve restare in casa ma alcune categorie devono continuare a lavorare, quindi questo è un gesto per la loro tutela”.

“Siamo veramente molto soddisfatti di questa iniziativa che abbiamo portato avanti con Casale e Trino. – gli fa eco il vicesindaco, Andrea Giroldo – I Comuni, come Enti locali, non sono tenuti a fare questo tipo di supporto alle autorità sanitarie e alle Forze dell’Ordine ma abbiamo voluto fare la nostra parte andando un po’ oltre alle prassi, come la notifica delle quarantene, abbiamo voluto dare una mano concreta.

In particolare, – prosegue Giroldo – il nostro intento è di sostenere gli Enti superiori, quindi dell’Unità di Crisi, dei Ministeri, dell’ASL, che in questo momento sono in difficoltà, vista l’emergenza su tutti i fronti, a fornire i DPI a chi, tra medici, infermieri, Croce Rossa, è in trincea tutti i giorni contro il Coronovirus. Quindi, appurato che erano tutti a secco e che non arrivavano rifornimenti, abbiamo agito in autonomia, perché essere il riferimento di un territorio secondo noi è anche questo. In conclusione, punta d’orgoglio, siamo il primo territorio a portare avanti questa politica a livello nazionale.”

Nelle foto la consegna delle mascherine: nella foto di copertina Sindaco e ViceSindaco alla Casa della Salute, sotto: la consegna ai Carabinieri, alla Casa di Riposo Gavello e alla Croce Rossa.