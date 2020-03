Il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco invia un messaggio agli astigiani

Era l’8 marzo quando, a seguito del decreto legge, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le Istituzioni ricevevano l’inaspettata notizia dell’inserimento della provincia di Asti tra i territori nei quali bisognava adottare misure urgenti di contenimento del contagio perche “allarmata”.

Martedì 24 marzo, il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco ha convocato una riunione in videoconferenza con i primi cittadini dei Comuni astigiani per fare il punto della situazione, viste le difficoltà, per molti versi inedite, che si stanno affrontando in questi giorni.

“E’ risultato prezioso il rapporto diretto e collaborativo – dichiara il presidente Lanfranco – con cui tra Sindaci siamo soliti confrontarci; vorrei ringraziarli per il lavoro e la testimonianza di attenzione e concretezza che ciascuno continua a trasmettere alla propria Comunità”.