I camminatori del Nordic Walking di Asti al corso di Primo Soccorso in Croce Verde

Può capitare che nel corso di una camminata si verifichi un evento che richieda avere dimestichezza con alcune nozioni elementari di soccorso per essere in grado di portare aiuto alla persona infortunata.

Ecco perché l’ASD Nordic Walking Asti di Piazza Porta Torino 13, con l’intento di dare una certa tranquillità ai suoi camminatori sulla capacità di intervento per far fronte a tali episodi ha organizzato, con la collaborazione della P.A. Croce Verde di Asti, un CORSO DI PRIMO SOCCORSO a cui hanno partecipato numerosi Soci.

Gli Argomenti trattati sono stati i seguenti:

Gestione di un’emergenza sanitaria;

Attivazione del sistema 112/118 e gestione della chiamata;

Eventi cardiaci e fattori di rischio (cenni);

Eventi neurologici (cenni);

Eventi traumatici (distorsioni, lussazioni, fratture, contusioni, ferite);

Shock (cenni) e punture d’insetto;

BLS e Disostruzioni (teoria e pratica).

Il corso si è svolto in due giornate, sabato 18 e sabato 25 gennaio 2020, presso la Sede della Croce Verde di C.so Genova 26 Asti, utilizzando le attrezzature e l’ottima competenza dei formatori dell’Onlus.

Gli Incontri dei camminatori con i bastoncini e la Croce Verde continueranno in occasione delle due prossime edizioni di BLS DAE

(Supporto di base delle funzioni vitali ed addestramento sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico), che si terranno nei mesi di marzo e aprile.

Lo scopo del BLS è quello di garantire il pronto riconoscimento del grado di compromissione delle funzioni vitali (fase della valutazione), richiedere l’intervento di mezzi di soccorso, e supportare ventilazione e circolo (fase dell’azione) con l’obiettivo di ritardare il più possibile i danni al cervello.

A questo obiettivo si aggiunge quello di intervenire sui ritmi defibrillabili mediante l’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), creando i presupposti per il ripristino di un ritmo cardiaco valido ed un totale recupero del paziente.

Nelle nostre città in prossimità di palestre, centri sportivi, farmacie, scuole, centri commerciali, ambulatori, luoghi di ritrovo, ecc.., si osservano postazioni in cui sono collocati apparecchi DAE come da “art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012”.

In caso di evento, è importante agire tempestivamente informando il servizio 112/118 per le azioni da compiere per prestare soccorso alla vittima di un arresto cardiocircolatorio.

Pertanto, è utile aver seguito un programma di formazione sull’utilizzo dell’apparecchio e sapere eseguire le manovre in sicurezza, superando il limite psicologico di “non sapere cosa fare”.

La differenza è quella di dare una possibilità di sopravvivenza alla persona colpita da arresto cardiaco, che altrimenti sarebbe destinata ad una morte certa.