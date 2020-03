Coronavirus, Cirio frena sulla riapertura scuole in Piemonte: “Si valuterà martedì”

Frenata della Regione Piemonte sulla ripresa delle lezioni a partire da mercoledì.

Dopo l’emissione del decreto ministeriale il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha fatto il punto durante la conferenza stampa: “l’ordinanza che recepisce il decreto non parla di riapertura delle scuole a partire da mercoledì, ma di riaperture delle strutture con l’igienizzazione straordinaria di cui abbiamo parlato ieri; per quanto riguarda le lezioni sono sospese lunedì e martedì e per la ripresa si valuterà tra domani sera e martedì mattina. Ad oggi non ci sono le condizioni per ripartire mercoledì (anche se il decreto ministeriale ci darebbe la possibilità di riaprire da domani, lunedì) considerata la vicinanza con la Lombardia e con la provincia di Savona.”