Decreto “Cura Italia”, tra le misure per le famiglie previsto congedo parentale o bonus baby sitter

Il Decreto “Cura Italia” che affronta la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus prevede diverse misure per le famiglie.

“Abbiamo inserito all’interno del decreto un importante stanziamento per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie italiane di circa 10 miliardi di euro’‘. Lo afferma la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso della conferenza stampa che segue l’approvazione del decreto legge con le misure per affrontare l’emergenza coronavirus.

”C’è una misura importante per le famiglie, il congedo parentale, che sarà un congedo speciale, di cui le famiglie potranno usufruire per 15 giorni che potrà prevedere, in alternativa, la possibilità di utilizzare un bonus baby sitter di 600 euro”. Lo stanziamento è di un miliardo e 200 milioni, con ulteriori risorse per tutto il personale del servizio sanitario nazionale, che avrà un bonus speciale per aiutarli in questo periodo di forte impegno.

Fonte: Adnkronos.it