Asti, Diocesi: presentazione del report sul Diritto d’Asilo

Importante appuntamento venerdì 6 marzo, alle 21 nel Seminario Vescovile, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Asti.

Verrà infatti presentato il report 2019 sul Diritto d’Asilo. Un rapporto pubblicato dalla Fondazione Migranti per il terzo anno consecutivo che guarda al mondo dei richiedenti asilo e rifugiati, cercando di mantenere e promuovere l’attenzione su un diritto, quello alla protezione, che oggi sembra sempre più “sotto attacco” in Europa e in Italia.

Come nelle passate edizioni, è curato da un’équipe di persone che, oltre a essere seri studiosi di questi temi, nel corso degli anni hanno seguito e continuano a seguire direttamente e concretamente i richiedenti asilo e i rifugiati nel nostro Paese.

Alla presentazione (in piazzetta del Seminario 1) interverrà Cristina Molfetta, curatrice del volume.

Altro appuntamento, promosso da Migrantes e Caritas, giovedì 26 marzo, alle 21, nel Foyer delle Famiglie di via Milliavacca 5, ad Asti.

In quella occasione verrà, invece, presentato il XXVIII Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes dal titolo “Non si tratta solo di migranti”.

Il tema del messaggio ha visto la redazione confrontarsi con una sfida importante nell’ideazione dei contenuti e delle modalità attraverso cui declinare questo concetto così universale. Una delle scelte operate con convinzione – spiegano i due organismi della Cei – è stata quella di “aprire lo sguardo”, raccogliendo alcune riflessioni e spunti sul tema offerti da diversi testimoni della scena culturale e politica del nostro Paese: da Liliana Segre a Massimo Cacciari a Mario Morcellini.

A presentare il documento sarà Simone Varisco, curatore del rapporto.