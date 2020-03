Asp: ad Asti ulteriori misure su trasporti, servizio idrico, cimiteri e igiene urbana

L’Asp ha preso ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, con provvedimenti urgenti per l’emergenza epidemiologica.

Trasporti e mobilità

Fino a venerdì 3 aprile sugli autobus del trasporto urbano possono essere contemporaneamente presenti al massimo dieci passeggeri per ciascun mezzo con accesso esclusivamente dalla porta posteriore. A ciascuna fermata possono attendere al massimo due utenti che devono comunque rispettare la distanza minima di un metro.

Sono chiusi al pubblico gli uffici del Movicentro di via Artom 10 e lo sportello abbonamenti parcheggi della sede Asp di corso Don Minzoni. Gli utenti possono sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti utilizzando la App AstiParcheggi. Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it, App AstiSmartBus e App AstiParcheggi.

Servizio Idrico Integrato

Sono chiusi al pubblico gli sportelli per i rapporti con l’utenza del Servizio Idrico Integrato, situati nella sede Asp di corso Don Minzoni 86. E’ possibile contattare il numero 800 086190, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e al sabato, dalle ore 8 alle ore 13. Per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzioni nella fornitura è attivo 24 ore su 24 il numero 800 342433 del pronto intervento. Per informazioni, tel. 0141.434611, www.asp.asti.it e App AstiH2O.

Igiene Urbana

E’ confermata fino a sabato 4 aprile la chiusura dell’Ecocentro di via del Lavoro angolo via Ceca, nella zona industriale di Asti. Solo le aziende sono autorizzate al conferimento, previo appuntamento telefonico al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Sono chiusi al pubblico gli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni 86 e sono sospese le prenotazioni per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti. Per informazioni, tel. 0141.434611-751, www.asp.asti.it e App DifferenziAsti.

Servizi Cimiteriali

Sono chiusi al pubblico il Cimitero Urbano e gli uffici cimiteriali di viale Don Bianco ed i Cimiteri frazionali, ma sono garantiti nel frattempo i servizi funebri di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione. Riapriranno sabato 4 aprile alle ore 8. Per informazioni, tel. 0141.434771, www.asp.asti.it e App AstiCimiteri.