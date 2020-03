Angela Motta: “Grazie al Sindaco per la risposta”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ringrazio il Sindaco per la risposta che mi permette inoltre di fargli i migliori auguri di tornare al più presto alla piena attività.

In questi giorni sono in costante contatto con le Ministre Bellanova e Bonetti, con i capigruppo di Camera e Senato Boschi e Faraone ed i parlamentari piemontesi Fregolent e Marino.

So che verranno approvate importanti misure per fare fronte all’emergenza e molte di queste sono il frutto di nostre proposte per aiutare le famiglie, le imprese, le partite Iva, il commercio, l’agricoltura e tutti i settori colpiti. Inoltre abbiamo ribadito la richiesta, fatta a novembre da Matteo Renzi, di attivare un Piano Shock per riaprire al più presto i cantieri sbloccando fondi disponibili e già stanziati.

Oggi la priorità è la salute dei cittadini e rinnoviamo il ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari, ma superata l’emergenza siamo disponibili a lavorare insieme per permettere alla nostra città e alla nostra provincia di risollevarsi.

Insieme ce la faremo.”

Angela Motta