Alba: “Non solo marzo: oltre la parità di genere”

In vista della ricorrenza dell’8 marzo, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba insieme alla Consulta per le Pari Opportunità e con la collaborazione di numerose associazioni del territorio, ha predisposto un ricco programma di eventi che si svolgeranno nel mese di marzo.

La rassegna è stata dedicata a Pia Cavallo Bressano, una delle prime donne albesi a entrare in politica, più volte nominata assessore e membro della Consulta per le Pari Opportunità.

Le iniziative si concentreranno in particolare nel week end del 7 e 8 marzo, con 40 ore di eventi per la parità, ma non solo:

Sabato 7 marzo

Dalle ore 8 alle ore 13 in via Cavour, angolo Piazza San Francesco d’Assisi, l’Associazione Mai + Sole, offrirà sacchetti di pane con lo slogan “la violenza sulle donne è pane quotidiano” per sensibilizzare la popolazione affinché la violenza sulle donne non diventi ….. pane quotidiano.

Alle ore 10,00 in Sala Vittorio Riolfo – via V. Emanuele II n. 19, il Circolo PD Alba-Roddi ed il Circolo GD Alba propongono “#SIAMOPARI La proposta di Legge sulla parità e sulle pari opportunità nel lavoro”, un incontro per dibattere sulle pari opportunità sul luogo di lavoro a partire dal gender pay gap. Con la partecipazione dell’on. Chiara Gribaudo, prima firmataria della proposta di legge.

Alle ore 18,15 nella Chiesa di San Giuseppe – piazza Giovanni Paolo II, commemorazione di Pia Cavallo Bressano, assessore che istituì nel 1994 la Consulta comunale per la realizzazione delle pari opportunità.

Terziario Donna Alba ripropone l’iniziativa “8% per l’8 marzo” in collaborazione con i sodalizi “Alba sotto le Torri”, “Albauno” e “Albapiù”.

I negozi aderenti all’iniziativa, riconoscibili grazie ad una locandina raffigurante una donna stilizzata con tema floreale, nelle giornate del 7 e dell’8 marzo 2020 riconosceranno uno sconto dell’8% a tutte le donne. “Lady Night”, la notte di Radio Alba, tra il 7 e l’8 marzo, si colora di rosa e dà spazio alle grandi voci femminili.

Domenica 8 marzo

Alle ore 13,30 ritrovo presso l’area verde Maestri del Lavoro di corso Piave.

“Visita, Ama, Rispetta le aree verdi del tuo quartiere” gli aderenti all’iniziativa saranno suddivisi in squadre e dotati di tutto il necessario per rimuovere i rifiuti.

Organizzato da Terziario Donna Alba, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Piave e Fiab. Alle ore 16,30: merenda per tutti i partecipanti al Parco Tanaro.

Alle ore 15,00, Zonta Club Alba Langhe e Roero inaugura la scultura, collocata sulla rotonda in corso Fratelli Bandiera, angolo via Pierino Belli, dedicata alla figura femminile.

Alle ore 21,00 al Teatro Sociale “G. Busca” (sala M. Abbado – p.zza V. Veneto n. 3) spettacolo teatrale “NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI” di Marco Falaguasta, Alessandro Mancini e Tiziana Foschi con Marco Falaguasta.

Venerdì 13 marzo

Alle ore 21 al Teatro Moretta – c.so Langhe n. 106, il Teatro del Fiasco, in collaborazione con il Comune di Alba, Banca d’Alba e associazioni Aica, Agedo e consorzio Cis, presenta il 3° appuntamento di DAT 2020 “Diritti a Teatro” rassegna di teatro civile. ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA reading tratto dallo spettacolo Franca. Omaggio a Franca Rame

Con Roberta La Guardia, adattamento e regia Roberta La Guardia.

A seguire performance di danza contemporanea di Marzia Raballo e Elena Rolando, danzatrici di origini albesi che propongono un lavoro di ricerca sui modelli di donna, a cui spesso si aderisce senza esserne consapevoli. Attraverso il movimento e la relazione dei corpi si esplora la possibilità di rimanere più in contatto con se stessi, osservare i condizionamenti e poter scegliere.

Sabato 28 marzo

Alle ore 20.00, all’Accademia Alberghiera di Alba – APRO Formazione – c.so Barolo n. 8, cena benefica “Fiera di essere Donna”.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Zonta club Alba Langhe Roero per il prosieguo di “Tu si que vales”, un percorso per favorire lo sviluppo dell’autostima negli alunni degli Istituti superiori albesi.

Alba Music Festival all’interno della rassegna “Bacco&Orfeo”, propone una serie di concerti con la presenza di artiste femminili:

Domenica 8 marzo

Ore 11:00 Alba, Chiesa di San Giuseppe

Quartetto di Praga – Ensamble Martin

Domenica 22 marzo

Ore 11:00 Alba, Chiesa di San Giuseppe

Sung Hee Park, soprano

Giovanni Scotta, pianoforte

Domenica 29 marzo

Ore 11:00 Alba, Chiesa di San Giuseppe

Carles Lama e Sofia Cabruja, duo pianistico a quattro mani