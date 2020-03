Al Pronto Soccorso di Asti la solidarietà dei commercianti con i loro “doni alimentari”

Non solo raccolte fondi. Diversi commercianti astigiani stanno facendo di più, mostrando la loro vicinanza a chi lavora in prima linea contro l’emergenza Coronavirus CoVid19 al Pronto Soccorso di Asti. E lo fanno mandando pizze calde, dolci, cornetti, piccole grandi “coccole” molto apprezzate. I “doni alimentari” sono accompagnati da biglietti di ringraziamento e di sostegno al personale che, a sua volta, ringrazia per questi gesti di vicinanza.

Il grazie arriva attraverso un post su Twitter di FNOPI.IT, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, che scrive: “Questo è soltanto uno dei molti episodi di “doni” alimentari che raggiungono i colleghi #infermieri ed i #sanitari, in tutta #Italia. Qui siamo ad #Asti dove il Pronto Soccorso ringrazia i commercianti che hanno inviato “omaggi” riconoscenti. Teniamo duro. Grazie!”