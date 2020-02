Senza Fili Senza Confini a Moncalvo

L’Amministrazione Comunale di Moncalvo e “Senza Fili Senza Confini”, l’Associazione di Promozione Sociale, operatore di comunicazione senza fini di lucro, riconosciuta in tutto il mondo come un modello efficace nella lotta contro il divario digitale, annunciano l’accensione degli impianti che permetteranno ai Moncalvesi l’accesso ai servizi dell’Associazione su tutto il territorio comunale.

Nel 2019 l’Amministrazione Comunale e l’Associazione hanno individuato le postazioni radioelettriche che avrebbero permesso la copertura integrale del territorio, raggiungendo le borgate più periferiche, a tutt’oggi prive di collegamenti Internet adeguati. Il progetto tecnico è stato realizzato a inizio 2020, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni edilizie. Sono state implementate tre postazioni nuove, sul tetto del Municipio, e all’interno dei campanili di Sant’Antonio e San Francesco. Inoltre, sono stati potenziati gli impianti già presenti nei dintorni del Comune, a Penango, Cioccaro, Cereseto e Ponzano, per permettere una copertura capillare delle frazioni. In primavera saranno realizzati ulteriori impianti di completamento, a Patro e Castellino.

Grazie a queste implementazioni, gli abitanti dei Comuni potranno disporre nelle proprie case di connettività ad alta velocità/ capacità: 30 Mb/s in download, tra 5 e 8 Mb/s in upload, per nucleo familiare, al costo di soli 80 Euro all’anno.

Ora il Comune e l’Associazione collaboreranno per portare servizi sociali a valore aggiunto, a favore delle Scuole, delle Parrocchie e della Associazioni di territorio. Ulteriori servizi saranno progettati e implementati proprio in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni: corsi per l’suo consapevole di Internet, di alfabetizzazione digitale e seminari di approfondimento sulla tecnologia digitale.

Il Sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia, ha dichiarato: “Ringrazio Trinchero e tutti collaboratori dell’associazione che ci hanno aiutati in questo progetto. Ringrazio il consigliere Maffezzoni che ha seguito il progetto in prima persona. Finalmente anche Moncalvo entra a far parte di SFSC, questo è un piccolo passo verso la riduzione del digital divide che vede purtroppo le zone rurali penalizzate rispetto ai centri urbani principali. Spero che avere a disposizione questa tecnologia ad un costo così vantaggioso possa essere di stimolo per i giovani Moncalvesi che si affacciano su un mercato del lavoro in continua evoluzione e di supporto alle associazioni locali”.

Daniele Trinchero, Presidente di Senza Fili Senza Confini, ha dichiarato: “Sono grato all’Amministrazione Comunale per aver fortemente voluto il nostro progetto. Da oggi, l’Associazione è a disposizione di tutti gli abitanti, con la propria esperienza e i propri servizi, che saranno declinati rispetto alle specifiche necessità del territorio. Senza Fili Senza Confini è portavoce di un modello sostenibile nei costi e nei consumi energetici, rispettoso dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici. Sono convinto che gli abitanti di Moncalvo sapranno apprezzarne e valorizzarne la presenza”.