Sanremo Rock: gli ammessi alla finale nazionale dopo le selezioni di Asti

Giungono i verdetti delle selezioni regionali di Sanremo Rock & Trend, ospitate nel fine settimana dal Palco 19 di Asti ed organizzate da Monferrato On Stage, partner del concorso nazionale.

Sono gli organizzatori delle selezioni a comunicare l’elenco dei concorrenti che hanno superato la selezione:

1° girone (sabato 8 febbraio)

Concorrenti: Amornero, Damiano Bratovich, Yanna, NOT, The Fecce, Aessenzio, Iguana, I’m Bob

Ammessi alla finale nazionale: NOT, I’m Bob e The Fecce

2° girone (domenica 9 febbraio)

Concorrenti: Santarè, VXA, Mario Guida, Rodja, Wime, Odde, Cristiano Baretto, Mark Bonifati

Ammessi alla finale nazionale: Wime, Rodja e Santarè

La giuria era composta da Ettore Diliberto, artista musicale ideatore della Notte delle Chitarre, produttore e manager musicale, Luca Colombo, chitarrista di grandi artisti italiani, chitarrista dell’orchestra del Festival di Sanremo per 15 anni, Federico Nicola, chitarrista compositore ed insegnante presso la IEM Istituto europeo di musica di Asti, Valentina Tesio, interprete e cantautrice ed insegnante presso la IEM Istituto europeo di musica di Asti, Luca Colucci della Proloco di Villafranca d’Asti, Luca di Martino della Proloco di Tonco, Alberto Amerio della Proloco di Callianetto e Gianni Grattapaglia, della Poloco di Roatto

“Si ringrazia per il grande lavoro necessario affinché le esibizioni fossero perfette tutto lo staff del Palco 19 e dell’Associazione M.E.T.A. musica e teatro Asti – commentano gli organizzatori. – Sicuramente alcuni dei giovani partecipanti avranno la possibilità di esibirsi sui palchi di Monferrato On Stage che in questa edizione coinvolge 20 paesi della provincia da giugno a settembre.”

Nella foto, il gruppo di organizzatori alla presentazione dell’evento.