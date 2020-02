La forza di ricominciare nell’ultimo libro di Silvia Castelli

Una storia di coraggio, amore e resilienza. Nelle pagine dell’ultimo libro di Silvia Castelli, “La vita di Marta” c’è la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi non previsti e di riorganizzare la propria vita senza fuggire dalle avversità con la forza di ricominciare.

Tutto questo è stato presentato dall’autrice stessa sabato scorso, 15 febbraio, alla Libreria Alberi d’Acqua di Asti con la partecipazione del giornalista Matteo Barbero e con l’intervento musicale di Mauro Vozza.

Silvia Castelli, natia di Montechiaro d’Asti, ha già pubblicato un raccolta di poesie intitolata “Rosso Blu, dagli abissi al cielo”.