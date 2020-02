Inseguimento di un’auto per le vie di Asti: la Polizia scopre un minorenne alla guida

Nella tarda serata di ieri una Volante della Polizia di Stato della Questura di Asti ha sanzionato un 16enne per guida senza patente, guida pericolosa, eccesso di velocità e per non aver ottemperato all’alt degli agenti.

Erano circa le 23.00, quando i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, notavano una Fiat Panda percorrere a tutta velocità ed a fari spenti lungo il cavalcavia Giolitti.

Gli agenti, insospettiti dal veicolo, si mettevano subito all’inseguimento dell’auto per provare a fermarla, prima utilizzando le luci lampeggianti e facendogli “i fari” con gli abbaglianti ad intermittenza, e, successivamente, utilizzando pure la sirena. Nonostante ciò, il veicolo non accennava a rallentare.

Soltanto all’altezza di via Torchio all’angolo con via Valle, la Volante riusciva ad arrestare la fuga del mezzo, a bordo del quale venivano identificati il conducente minorenne ed altre tre persone, una delle quali anch’essa minore d’età.

Il giovane alla guida, una volta fermato, dichiarava subito di aver preso l’auto dalla nonna e di non aver mai conseguito la patente in quanto 16enne. In ragione del comportamento sospetto del giovane, gli operatori procedevano alla perquisizione dell’autovettura, senza però trovare nulla di compromettente.

Al termine dei controlli sul posto, tutti e quattro gli occupanti del veicolo in fuga sono stati portati presso gli Uffici della Questura per la notifica delle sanzioni commesse in violazione alle numerose norme del Codice della strada.

Terminata la procedura, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ed i giovani minorenni venivano affidati ai rispettivi genitori che, a loro volta, sono stati sanzionati per “incauto affidamento”.