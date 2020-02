I previsti venti forti per condizioni di foehn sulle pianure, in tutta la Regione Piemonte, stanno arrivando e si intensificheranno nella giornata di domani.

È quanto emerge dal bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi da Arpa Piemonte.

Domani l’ingresso della saccatura sull’Italia causerà un’ulteriore intensificazione della ventilazione, con condizioni di foehn estese a tutta la regione e neve su zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali. Raffiche superiori ai 140 km/h km/h sono attese in alta montagna e sui 90-100 km/h sulle pianure. Tuttavia le forti correnti settentrionali porteranno aria polare che determinerà un deciso calo delle temperature massime di domani, con valori sui 12-18° C sulle pianure; e delle temperature minime di mercoledì, con valori al di sotto delle zero.

Si raccomanda di prestare massima attenzione e di mettere in sicurezza strutture in altezza come ponteggi mobili, gru e banner pubblicitari.