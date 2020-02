Canelli Sparkling Love: “Una Sternia d’Amore 2020”

Sabato 15 febbraio 2020 in occasione di San Valentino a Canelli, presso il cortile Enoteca Regionale, ci sarà la manifestazione “Una Sternia d’Amore 2020”

“Nespolo Lo Giullare accompagnerà tutti gli innamorati in una passeggiata all’insegna della comicità e dello stupore su per l’erto sentiero della Sternia. Si sa che l’amore è un percorso in salita, ma che premio alla fine per quelli che sopravvivono. Sulla nuova Terrazza Panoramica Simone Poncino e Francesco Bordino con un collage di canzoni d’amore indimenticabili riusciranno sicuramente a far dire a tutti: “Ascolta amore… stanno suonando la nostra canzone!” E poi in alto i calici con tutta la dolcezza delle bollicine, godendosi il bellissimo paesaggio dall’alto come un quadro spumeggiante”.

Ritrovo dalle ore 15.30 presso il cortile Enoteca Regionale in Via Giovanni Battista Giuliani 29 a Canelli.