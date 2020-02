Bracciante aggredito dai vicini di casa muore dopo quattro anni di coma

Dopo quattro anni trascorsi in stato vegetativo, lunedì scorso è morto Gorancho Gjorgiev, il 41enne bracciante agricolo che il 28 marzo del 2016 era stato aggredito dai vicini di casa Adrian e Valentin Ioan Betea e che, in seguito alle percosse subite, non aveva più ripreso conoscenza.

I fatti si erano svolti a Castiglione Tinella, piccolo comune delle Langhe e aveva visto coinvolti i tre braccianti agricoli. Il Tribunale di Asti, lo scorso anno, aveva condannato per le gravi lesioni inflitte i fratelli Betea, residenti nello stesso condominio dell’aggredito, con le accuse di tentato omicidio e rissa.

I magistrati avevano emesso la sentenza comminando una pena di 8 anni di reclusione per i due aggressori e un anno di carcere con sospensione della pena per Alin Florin il terzo fratello. La stessa assise penale aveva disposto il versamento di una provvisionale di 100mila euro per la vittima, altrettanti per la moglie e 50mila euro a testa per i figli, somme che, a quanto affermano i famigliari del deceduto, non sono ancora state versate dagli imputati.

Il decesso di Gorancho Gjorgiev a questo punto modifica la situazione processuale con la conseguenza che l’iter penale verrà bloccato al secondo grado di giudizio mentre verrà istituito un nuovo processo, questa volta con l’accusa di omicidio.

