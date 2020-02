Asti, sciarpe per i senzatetto confezionate dalle anziane ospiti di Casa Mia

Anche a 90 anni è possibile sentirsi utili e importanti. Alla Residenza per anziani Casa Mia Asti, tra le tante attività ricreative e riabilitative proposte agli ospiti, c’è anche quella di realizzare a maglia le sciarpe che il Comune di Asti sta raccogliendo per i senzatetto del dormitorio comunale e per altre persone svantaggiate che potrebbero averne necessità.

La struttura di proprietà di Orpea Italia contribuirà attivamente al progetto “La sciarpa che scalda il cuore”. Chiunque può donare un gomitolo di lana e consegnarlo alla Banca del Dono in piazza Roma 8 ad Asti. Con la lana donata e grazie all’aiuto dei volontari, tra cui le anziane ospiti della residenza, verranno realizzate delle sciarpe calde, belle e colorate che saranno poi distribuite ai più bisognosi.

L’iniziativa è stata attivata dal Comune di Asti e coordinata dell’assessora alle Politiche Sociali Mariangela Cotto.