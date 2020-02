Asti, Referendum del 29 marzo: consegna tessere elettorali e scrutatori

La commissione elettorale comunale procederà nella mattinata del 6 marzo alla nomina degli scrutatori che svolgeranno tale incarico in occasione dei Referendum del 29 marzo 2020 : si invitano i cittadini che sono iscritti nell’albo degli scrutatori di seggio a dichiarare la propria disponibilità a svolgere tale ruolo contattando l’ufficio elettorale al numero telefonico 0141/399414.

Inoltre si invitano gli elettori del Comune di Asti a controllare se la propria tessera elettorale, e quella dei familiari, abbia esaurito lo spazio per i timbri.

La tessera elettorale è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento di identità. Si compone di 18 spazi che vengono timbrati dal Presidente del seggio elettorale in occasione delle varie consultazioni. All’esaurimento del diciottesimo spazio la tessera non è più utilizzabile.

La tessera è gratuita, contiene i dati dell’elettore, l’indirizzo di residenza al quale è collegata la sede di seggio dove si può votare, che quindi può variare con il variare della residenza stessa.

Nei casi in cui l’elettore abbia riscontrato che la propria tessera elettorale abbia esaurito gli spazi disponibili potrà recarsi presso l’ufficio Elettorale del Comune di Asti in via De Amicis n. 8 al fine di ritirare la nuova tessera. Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 29/3 prossimo e gli elettori che hanno trasferito la propria residenza da un altro comune riceveranno a domicilio la tessera.

In questi giorni sono stati inviati attraverso il servizio di posta ordinaria i talloncini adesivi da applicare sulla tessera riportanti la sezione di riferimento aggiornata a seguito di cambio di abitazione (all’interno del Comune di Asti).

In particolare si segnala che gli abitanti di Sessant (seggio 51) riceveranno l’adesivo con l’ubicazione della nuova sede di seggio, la scuola elementare P. Donna di Fraz. Serravalle n. 25/A.

Inoltre i seggi che solitamente erano ubicati presso la scuola Buonarroti, a causa degli interventi edilizi in corso, sono stati temporaneamente spostati alla scuola Rio Crosio.

Lo stesso per il seggio di Montemarzo, per quest’occasione sposato presso le ex scuole elementari di San Marzanotto n. 96.