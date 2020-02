Asti, al Liceo Scientifico si prepara la cogestione: da Greta al Disegno Zen, dai Social alla solidarietà

Dal 26 al 28 febbraio, torna la cogestione al Liceo Scientifico Vercelli di Asti, nei locali di via dell’Arazzeria. Per tre giorni, la didattica tradizionale cederà il passo alle attività pensate dai rappresentanti di Istituto, Ludovica Rainero, Matteo Campagnoli, Mattia Perosino e Luca Stobbione, e dal loro staff, sotto il coordinamento della dirigente, Cristina Trotta.

Una delle novità più interessanti di quest’anno è la possibilità per gli studenti di scegliere un percorso tematico che leghi in maniera organica e coerente le attività proposte, per sviluppare utili competenze nell’ambito preferito. I temi che si potranno approfondire vanno dall’ambiente, a quelli umanitari, salute e sport, cultura, arte e musica ed attualità e svago: tutti approfondimenti che rispecchiano i grandi argomenti dell’attualità, segno di una piena consapevolezza degli studenti al mondo che li circonda. Si parla dunque di sostenibilità ambientale (bioedilizia, cambiamenti climatici, energia nucleare ed energie rinnovabili), attualità sociale e politica (guerre contemporanee, start-up, lavoro in equipe, social network, sport) e solidarietà (previsti incontri con gli operatori nel mondo umanitario).

“L’organizzazione dei ragazzi mette in evidenza, anche quest’anno, come rappresentanti e staff abbiano saputo gestire queste giornate in maniera autonoma e matura, coniugando approfondimento, spessore e svago”, commenta la Dirigente Cristina Trotta.

Saranno molti i professionisti e i volti “noti” che sono stati coinvolti, tra cui il Vescovo di Asti, Mons. Marco Prastaro; Chiara Ercole, direttrice amministrativa della Saclà, due glorie dello sport astigiano come Rossella Giordano e Alice Franco; il cantautore astigiano Andrea Cerrato; il professor Paolo Cerrato; l’associazione Business Voices di Bni.

A completare l’offerta didattica alternativa, numerose attività pratiche: si parlerà di cinema su film tratti dalla Letteratura Inglese, sinfonie dell’Ottocento, fotografia, cucina, primo soccorso, Palio, cheerleading, judo, kick-boxing e calisthenics, beat-making e cultura Dj. In coda all’ultimo giorno, il grande concerto per tutti.

“Ci siamo posti l’obiettivo di utilizzare la cogestione per lasciare qualcosa alla nostra scuola e ai suoi studenti – commentano i rappresentanti di Istituto – per questo, tempo permettendo, sarà realizzato un murales per abbellire la via d’accesso alla scuola e a tutti i partecipanti alla Cogestione sarà regalato un braccialetto realizzato appositamente”.

Nella foto sopra il rendering del murales che verrà realizzato durante la cogestione.