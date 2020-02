La prossima settimana ad Alba sono previste modifiche temporanee alla viabilità.

Per lavori in corso, dalle 8.30 di lunedì 3 febbraio 2020, fino alle ore 18,30 di venerdì 7 febbraio 2020, in viale Cherasca all’altezza del numero civico 60 è installato un impianto semaforico temporaneo.

Registro ordinanze: 19 / 2020