UNCEM, blocchi del traffico: “Un caos che complica la vita agli automobilisti che arrivano dai territori”

“I blocchi del traffico per le auto non euro 5 ed euro 6 diesel reintrodotti oggi a Torino e in altre città piemontesi non sono accettabili. Attivarli poi sospenderli e poi riattivarli non fa altro che complicare la vita a chi proviene da fuori città, a chi viaggia dai territori, dalle valli. Lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo di fronte a un pasticcio che va corretto a livello di Bacino padano e delle regole per la qualità dell’aria. Pendolari, studenti e lavoratori rischiano multe e di andare contro la legge semplicemente perché hanno un’auto meno recente e non hanno vita semplice con i mezzi pubblici. Non funziona così. Non bastano i pullman gratis in città. Lo stop dei mezzi che va e viene riduce i già fragili rapporti tra città e zone rurali. Che nessun rappresentante istituzionale l’abbia rilevato finora è piuttosto grave. Eliminare questi blocchi per Uncem è necessario”.

Lo affermano Lido Riba e Marco Bussone, Presidenti Uncem Piemonte e Uncem nazionale.