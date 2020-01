Asti ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con una partecipatissima festa in Piazza San Secondo.

Il “salotto” della città ha fatto registrare il pienone di gente che, attendendo la mezzanotte, ha ascoltato il concerto del gruppo astigiano YUM che ha scaldato la platea con il proprio sound omogeneo e ricco e poi ha ballato le musiche proposte dal DJ del Mare, Franco Branco.

A scandire il conto alla rovescia è salito sul palco anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con gli assessori Loretta Bologna e Mario Bovino e la consigliera Francesca Varca.

Per salutare l’arrivo del nuovo anno sono stati molti i fuochi pirotecnici esplosi in tutta la città, ma non sono state segnalate problematiche legate ai botti, come hanno confermato i Vigili del Fuoco.