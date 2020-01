In Italia per un matrimonio di convenienza: cittadina straniera irregolare arrestata dalla Polizia di Asti e rimpatriata

Nella mattinata dello scorso 13 gennaio, durante l’attività di controllo del territorio, gli operatori della Polizia di Stato – Squadra Volante della Questura di Asti hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo tre persone: due uomini ed una donna.

Durante il controllo l’attenzione degli operatori veniva attirata dal nervosismo con cui la donna attendeva l’esito degli accertamenti. Infatti a carico dei due uomini non risultava nulla, mentre la donna, una 23enne di origini albanesi, sedicente compagna del passeggero italiano, risultava essere stata allontanata dal territorio italiano nel luglio 2018 con volo da Milano Malpensa diretto a Tirana e con divieto di rientro in Italia per i successivi 5 anni.

La donna agli agenti ha dichiarato di trovarsi in Italia perché si sarebbe dovuta sposare con il giovane compagno. Tuttavia, dai successivi accertamenti è emerso che in realtà il matrimonio era unicamente finalizzato a farle ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Condotta dapprima presso gli uffici della Questura e sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici, all’esito degli accertamenti la donna è stata tratta in arresto per aver violato il divieto di rientro sul territorio italiano, ai sensi Testo Unico sull’Immigrazione.

L’arrestata è stata successivamente accompagnata presso la casa circondariale sezione femminile di Torino, in attesa del nulla osta al rimpatrio da parte del Giudice di Pace di Asti. Emesso il provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, nella nottata la donna è stata accompagnata dai poliziotti della Questura di Asti al CPR di Roma per l’immediato rimpatrio nel Paese di provenienza.